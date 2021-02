Renforcement des motifs impérieux entre Mayotte et La Réunion, qui reçoit des renforts pour absorber les EVASAN

Un taux d’incidence supérieur à 800 à Mayotte, et supérieur à 100 dans plusieurs communes de La Réunion : pour soulager les équipes du CHU, plus d’une cinquantaine de soignants sont envoyés par le gouvernement. Très encadrés, les justificatifs de voyage entre les deux îles devront être fournis au moins 6 jours avant.

Après avoir décidé en conseil de défense de renforts alloués à Mayotte, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, annoncent le renforcement des mesures de protection pour La Réunion. Le variant sud-africain y circule comme à Mayotte, et les structures hospitalières de la Réunion accueillent aujourd’hui de nombreux patients mahorais en évacuation sanitaire.

Pour absorber ce flux de patients, les établissements de santé publics et privés du territoire sont pleinement mobilisés, « notamment le CHU de La Réunion qui exerce pleinement son rôle d’hôpital de référence pour les territoires français de l’océan Indien », indiquent les deux ministres. Pour prendre en compte et anticiper l’accélération sensible de la circulation virale à La Réunion, et sous la supervision de l’Agence régionale de santé, des réorganisations partielles de l’activité de médecine du CHU et du CHOR ont été menées. Plusieurs unités d’hospitalisation conventionnelle, dans le secteur privé comme public, peuvent être transformées en lits de médecine Covid, si la situation sanitaire le nécessite.

Pour accompagner cette montée en puissance, le ministre de la santé a décidé l’envoi de professionnels de santé en renfort des hôpitaux de La Réunion. Ainsi, 1 médecin anesthésiste réanimateur, 4 médecins généralistes, 18 infirmiers spécialisés en réanimation, 14 infirmiers de soins généraux et 13 aides-soignants seront projetés par la réserve sanitaire dès vendredi. Cet effectif sera complété par plusieurs médecins anesthésistes réanimateurs volontaires, qui ont été identifiés par les régions métropolitaines les moins en tension. Enfin, pour accompagner les équipes pré-hospitalières dans la médicalisation des évacuations sanitaires entre les deux îles, 5 médecins et 5 infirmiers seront projetés d’ici à vendredi.

Sur le front de la vaccination, et pour contrer la circulation du variant 501, il a été décidé d’accélérer les livraisons pour le territoire de la Réunion, afin de vacciner le plus vite possible les personnes à risque : 8 190 doses du vaccin Pfizer/BioNTech seront ainsi livrées dès la semaine du 15 février 2021, puis un minimum de 30.420 doses supplémentaires d’ici à fin mars.

Le couvre feu instauré depuis le 12 février sur 4 communes réunionnaises, sera étendu à 3 communes supplémentaires.

Afin de renforcer le contrôle des motifs impérieux sur les liaisons La Réunion-Mayotte et La Réunion-Hexagone, une procédure d’examen par les services de l’Etat des justificatifs des motifs impérieux sera mise en place, en amont des vols à Mayotte et à la Réunion

Un nouveau décret permet désormais aux préfets d’établir une obligation de transmission des pièces justificatives des motifs impérieux. Les passagers auront l’obligation de transmettre leurs justificatifs au moins 6 jours avant leur déplacement dans le cadre d’une procédure dématérialisée « Démarches simplifiées ». Ils recevront de la préfecture un récépissé qu’ils devront présenter à la compagnie aérienne à l’embarquement. Pour les passagers qui ne justifient valablement pas d’un motif impérieux, la préfecture leur notifiera une décision de refus, ainsi qu’à la compagnie aérienne. Cette procédure sera effective sur les vols entre Mayotte et La Réunion, à compter du samedi 27 février. Les passagers concernés sont invités à se rendre sur le site de la préfecture de Mayotte et de la préfecture de La Réunion pour accomplir cette démarche.