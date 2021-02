AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI

PASSE LE MARCHÉ :

Commune de Bandrélé

Route nationale 3

97660 BANDRELE

Tél : 0269 621981

Courriel : mp@bandrele.yt

Profil d’acheteur : www.klekoon.com

Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur Ali Moussa MOUSSA-BEN

2. MODE DE PASSATION

C’est un accord-cadre sans maximum et sans minimum passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-4 3° et R. 2162-13 et 14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l’émission de bons de commande.

3. OBJET DU MARCHÉ

Fourniture de produits d’entretien et d’hygiène corporelle, de détergents et produits divers, de matériel de nettoyage et équipements divers.

4. DÉCOMPOSITION DU MARCHÉ

Le marché est composé de 3 lots.

Lot(s) / Désignation :

– 01 : Produits d’entretien et d’hygiène corporelle

– 02 : Détergents et produits divers

– 03 : Matériel de nettoyage et équipement divers

Toutes les caractéristiques administratives et techniques du marché sont indiquées dans les cahiers des charges.

5. DATE DE RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Les dossiers de consultation sont à retirer à partir du 18/02/2021 sur le profil acheteur www.klekoon.com

6. DATE LIMITE ET LIEU DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Lundi 22 mars 2021 à 12h00 (heure de Mayotte) sur www.klekoon.com

7. FINANCEMENT

Fonds propres

8. CRITÈRES DE CHOIX ET D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS

Les critères de sélection sont indiqués dans le Règlement de la consultation.

9. SERVICE OÙ L’ON PEUT OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS.

Renseignement d’ordre administratif et technique : www.klekoon.com

10. DATE D’ENVOI DE L’AAPC

Jeudi 18 février 2021.