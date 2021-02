Professeurs des écoles: une formation complète à Mayotte

Une licence en 3 ans, à cheval entre le lycée et l’université, laissant une large part à la professionnalisation, c’est un nouveau parcours de préparation au métier de professeur des écoles qui est proposé à ceux qui s’orientent vers cette voix à Mayotte.

A l’initiative du recteur, l’Académie de Mayotte a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé conjointement par le ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation et le ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports. Elle porte sur un nouveau Parcours de préparation au métier de professeur des écoles (PPPE).

Les PPPE sont des parcours de licence en trois ans qui prennent appui sur un partenariat fondé sur l’alternance lycée/université avec une universitarisation progressive, une forte professionnalisation et une initiation à la recherche.

Cette expérimentation vise à diversifier les voies d’accès au professorat des écoles à compter de la rentrée 2021 dès la première année de licence.

Dans ce cadre, le recteur a sollicité le lycée polyvalent de Dembéni et le Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) de Mayotte, pour obtenir le Label « Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles ». Les résultats viennent d’être publiés : « Au niveau national, 25 projets ont été sélectionnés parmi lesquels on compte le projet de Mayotte », informe le rectorat.

On se souvient que le Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte avait créé une licence pluridisciplinaire, en 2016, qui prépare notamment les étudiants au Concours de Recrutement de Professeur des écoles (CRPE), « avec des taux de réussite très positifs. Il s’agira d’enrichir cette formation, qui a fait ses preuves, en intégrant les apports du Lycée de Dembéni conformément au cahier des charges. Les équipes se rencontreront dès la rentrée de janvier pour finaliser le projet ».

Le Parcours Préparatoire au Professorat des Ecole de Mayotte ouvrira ses portes à la rentrée 2021 pour une promotion de l’ordre de 30 étudiants. Les candidats ont jusqu’au 11 mars pour postuler sur Parcoursup.