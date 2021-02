Covid-19: fragile stabilisation des indicateurs et des hospitalisations, 4 décès supplémentaires

Ce n’est plus la flambée des indicateurs, mais l’incidence reste quand même en hausse. Léger répit dans les hospitalisations.

Le taux de positivité reste autour de 30% (30,9%), mais le taux d’incidence augmente à 876 contre 856 la veille. Alors que nous avons atteint mercredi un pic de 212 malades hospitalisés, ils sont 162 ce jeudi 18 février, dont 131 en médecine, et 31 en réanimation. Soulignons que les évasans vers le CHU de La Réunion contribuent largement à désengorger l’hôpital.

La lecture du graphique du nombre de cas positifs quotidiens (ci-dessus) laisse espérer un R0 (taux de reproduction du virus), en diminution.

Quatre nouveaux décès sont à déplorer, portant à 89 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires).

Il s’agit de :

Deux personne hospitalisées en réanimation (26 et 59 ans)

Une personne hospitalisée en médecine (76 ans)

Une personne décédée aux urgences suite à son admission (68 ans).

Au cours de la semaine du 9 au 15 février, 2.448 cas ont été confirmé à Mayotte, soit un taux d’incidence de 876 pour 100 000 habitants.

« Plus que jamais, pour sauver des vies, restez chez vous. Soyons toutes et tous mobilisés pour lutter contre l’épidémie. Respectons le confinement, les gestes barrières et la distanciation physique pour nous protéger et protéger nos proches », martèle l’ARS.