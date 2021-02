Covid-19 : la vague continue à toucher l’hôpital

Accompagnant un taux d’incidence toujours très élevé, 856, le nombre de patients hospitalisés est de 212, contre 185 la veille, dont 175 en médecine et 33 en réanimation. 47 personnes ont été evasanées sur les 12 derniers jours.

Depuis le début de l’épidémie, 14.481 cas confirmés de COVID-19 à Mayotte, soit environ 5% de la population.

Depuis le lancement de la campagne de vaccination à Mayotte le 25 janvier dernier, 4071 personnes ont été vaccinées et ont reçu leur 1ère dose de vaccin.

« Contrairement aux idées reçues qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux et dans certains médias, la vaccination est LA meilleure protection sur le long terme pour les plus fragiles d’entre nous », indique l’ARS Mayotte qui mentionne sur son site la vaccination ce mercredi du vice-président Issa Issa Abdou accompagnant sa maman.

Jeudi 18 et vendredi 17 février, la campagne de vaccination se poursuit dans les communes d’Acoua, Ouangani, Bandrélé et Dembeni.

Réponses aux questions sur la vaccination

« Les personnes âgées de plus de 60 ans, les personnes malades, les professionnels de santé et les personnes en contact direct avec la population sont fortement encouragés à se faire vacciner », indique l’ARS Mayotte qui propose résumé en question-réponse.

Le vaccin Pfizer-BioNTech est-il efficace ? Même sur le variant sud-africain ?

Le 21 décembre 2020, l’agence Européenne du médicament (EMA) a donné son autorisation d’utilisation en Europe pour le vaccin Pfizer/BioNtech. Des essais cliniques ont été faits auprès de 43.000 personnes de 16 à 85 ans : 50 % d’entre eux avaient reçu ce vaccin (2 injections) et l’autre moitié le placebo. Les résultats ont montré que ce vaccin était efficace à 95% pour prévenir les cas graves de COVID-19.

Au regard des doutes quant à l’efficacité du vaccin Astra Zeneca sur le variant sud-africain, dont la souche circule actuellement à Mayotte, seul le vaccin Pfizer BioNTech est aujourd’hui proposé sur le département.

Pourquoi se faire vacciner contre la COVID-19 ?

Les vaccins contre la Covid-19 permettent d’éviter, en cas de contact avec le virus, le développement d’une forme grave de la maladie, et donc de protéger celles et ceux qui sont les plus à risque de présenter des formes graves de la maladie, nécessitant une hospitalisation. La vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus.

Cependant, même après avoir été vacciné, le respect des gestes barrières reste essentiel.

Comment expliquer que, vacciné il y a 5 jours, je sois positif au COVID-19 ?

Après la 1ère injection, l’apparition des défenses immunitaires est progressive (12 à 15 jours) et la quantité d’anticorps produite peut être insuffisante pour assurer une protection optimale. Il est donc essentiel de recevoir une 2ème dose (4 semaines après la 1ère) pour garantir l’efficacité du vaccin.

De ce fait, une personne ayant été vaccinée 1 seule fois peut très bien être contaminée par la Covid avant que son système immunitaire ait eu le temps de fabriquer des anticorps en quantité suffisante. Il ne faut donc en aucun cas relâcher sa vigilance dans les jours qui suivent la 1ère injection !

En cas d’apparition de symptômes, il est recommandé de consulter son médecin et de se faire dépister dès que possible.

Peut-il y avoir des effets indésirables après la vaccination ?

Comme pour tous les médicaments – les mamans le savent bien, qui ont l’habitude de surveiller les enfants après l’administration des vaccins qui protègent contre les maladies de l’enfance – les vaccins peuvent provoquer des effets indésirables. Pour le vaccin Pfizer BioNTech, on signale des douleurs transitoires au point d’injection, une fatigue après l’injection et parfois des maux de tête. Les effets indésirables graves sont très rares et font l’objet d’un suivi et de recherches approfondies lorsqu’ils surviennent. En cas de doute, il est conseillé de consulter rapidement son médecin.

Dans tous les cas, un entretien médical est réalisé avant la vaccination pour vérifier que la personne ne présente aucune contre-indication à recevoir le vaccin. Un médecin est toujours présent dans les centres de vaccination pour répondre aux questions ou aux doutes de la population.