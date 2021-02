ORGANISME ACHETEUR :

Communauté de Communes du Centre Ouest (976)

Contact : Hounaifi AHAMADA, Hôtel de Ville de Tsingoni Place Zoubert Adinani BP35 Site de Lazaré Mroalé, 97600 Tsingoni, FRANCE.

Tél. +33 639278684.Courriel : h.ahamada@3co-mayotte.fr. URL : https://www.3co-mayotte.fr/

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Maitrise d’oeuvre pour la réalisation des infrastructures permettant d’accéder au futur lycée du nord : Route principales

Type de marché : Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement

urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses

techniques

Lieu principal d’exécution : Quartier Tanabao Chembenyoumba 97650 M’tsangamouji

Classification CPV : 71335000

Durée du marché ou délai d’exécution : 36 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 mai 2021

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Date limite de réception des offres :

Vendredi 26 mars 2021 – 11:00

Date d’envoi du présent avis : 16 février 2021