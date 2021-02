Covid-19: forte pression sur les hospitalisations, le variant sud-africain présent chez 70% des malades

Bien que très élevés, les taux d'incidence, 843, et de positivité, 30%, restent stables, mais on meurt toujours plus du Covid à Mayotte, puisque quatre décès supplémentaires sont à déplorer. Dominique Voynet évoque un travail de recherche en cours sur le variant sud-africain avec le ministère de la Santé.

« Nous savons qu’entre le moment où les contaminations vont s’infléchir, et celui où cela va impacter positivement l’hôpital, il peut s’écouler plus de 3 semaines. Donc les semaines à venir vont être tendues », expliquait ce mardi Dominique Voynet, improvisant un point presse à Mlézi maore, à Combani.

La tension est en effet maximale au CHM, qui doit accueillir 185 malades atteint de Covid, dont 149 en médecine et 36 en réanimation. En parallèle, 70 patients sont actuellement en soins aux urgences.

Une vague qui ressemble à une déferlante, et pour laquelle le variant sud-africain pourrait être le moteur: « Nous travaillons sur un programme de recherche avec le ministère de la Santé sur d’éventuelles formes plus sévères de la maladie que pourrait provoquer ce variant. Nous avons eu les résultats du séquençage des PCR envoyés il y a plus de 15 jours à l’Institut Pasteur, nous constatons à 70% la présence de variant sud-africain », rapporte la directrice de l’ARS Mayotte. A ce rythme dévolution on peut craindre le pire, « nous pourrions nous retrouver avec 100% de personnes porteuses de ce variant ».

Une plateforme installée à La Réunion

Quatre nouveaux décès sont à déplorer, portant à 85 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires).

Ce qui incite à penser à une dégradation plus rapide de l’état de santé, c’est qu’il s’agit à nouveau de trois personne hospitalisées en médecine (82, 80 et 73 ans) et d’une personne de 61 ans admise au CHM. « Nous évasanons à La Réunion où une plateforme a été mise en place avec réorientation des patients ».

On a un peu moins dépisté, puisque 8.143 tests ont été pratiqués ces 7 derniers jours.

Dominique Voynet met en lien la « stabilisation de l’incidence » avec le résultat des efforts du confinement, « en Petite Terre et à Boueni, confinés avant les autres, les taux d’incidence ont chuté ».

Reprenant les propos du préfet sur l’épidémie en cours, « on ne capitule pas ! », la directrice de l’ARS Mayotte expliquait être entendue par Paris et La Réunion sur ses demandes de renforts.

Anne Perzo-Lafond