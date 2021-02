Sénat : table ronde sur le logement à Mayotte à la délégation aux outre-mer

La délégation aux outre-mer organise jeudi 18 février à 9 heures une table ronde sur la situation du logement à Mayotte, en visioconférence, dans le cadre de l’étude sur le logement dans les outre-mer

Y participerontRaissa Andhum, vice-présidente du conseil départemental, en charge de l’aménagement et du développement durable, Rachadi Saindou, président, Salim Boinaidi, vice-président en charge du logement, et Emmanuelle Martin, directrice générale adjointe en charge de l’aménagement, Communauté d’agglomération Dembéni – Mamoudzou (CADEMA), Olivier Kremer, directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de Mayotte, Yves-Michel Daunar et Clément Guillermin, respectivement directeur général et directeur de la stratégie et des opérations, de l’Établissement public foncier de Mayotte (EPFAM), Ahmed Ali Mondroha, directeur général de la Société immobilière de Mayotte (SIM), Nizar Assani Hanaffi, président, et Ahmed Fadhul Mohamed Soilihi, vice-président, du comité territorial Action Logement de Mayotte.

Cette table ronde sera diffusée en direct sur le site du Sénat et sera ensuite disponible en vidéo à la demande.