Le conseil départemental poursuit son accompagnement des entreprises malgré le confinement

Mayotte est placée en confinement depuis le 6 février 2021 contraignant ainsi certaines activités à l’arrêt partiel ou total afin de limiter la propagation de l’épidémie de la Covid 19.

« L’aggravation de la situation sanitaire actuelle vient affaiblir la stratégie élaborée pour la relance de l’économie, en l’espèce le Plan de continuité et de reprise des activités économiques du Département, trait d’union entre les mesures d’urgences et le plan de relance élaboré par l’Etat en concertation avec le Département », informe ses services.

Les mesures portent en priorité sur la prise en charge des surcoûts générés pour les entreprises par les mesures sanitaires :

Par la plateforme Covid 19 du CD, sont pris en charge, pour le tourisme, (plexiglass, lavabos, distributeurs…), le BTP (surcouts spécifiques à la filière), le transport (surcouts pour prévention Covid), et sont versées des dotations pour les entreprises du tourisme pour l’achat de kits hygiène ou à l’Economie sociale et solidaire, avec l’aide aux investissements productifs et à l’acquisition du kit hygiène et sécurité contre la Covid-19, Aide à la consolidation des emplois salariés.

Et par les partenaires du Conseil départemental, l’exonération et prise en charge de loyers dans les concessions du département (plaisanciers et commerçants des marchés) et dans l’enceinte aéroportuaire, mise en place d’une cellule administrative pour le BTP, mise à disposition de blocs de glace gratuits aux pêcheurs professionnels, soutien aux petits commerces (douka 2.0) pour la modernisation de leur local, formations ciblées, outils promotionnels pour inciter à consommer local, chèques consommation utilisables dès la sortie du confinement dans le tourisme.

Face à la situation contraignante économiquement, certaines de ces mesures seront déployées immédiatement en soutien aux entreprises directement impactées, d’autres devront attendre la fin du confinement pour être opérationnelles.

En parallèle de ces mesures, le département étudie les possibilités budgétaires et réglementaires adaptées pour soutenir plus efficacement les entreprises dans l’urgence.

Les agents du service économie du Conseil départemental restent entièrement mobilisés durant le confinement. Vous êtes encouragés si nécessaire à contacter la cellule d’urgence consulaire réactivée pour vous accompagner durant cette crise (numéro : 02 69 50 23 11 ou mail : covid19@mayotte.cci.fr).

Il est à souligner que la CCI organise des webinaires sectoriels d’une durée d’une heure maximum et diffusés sur les réseaux sociaux (Facebook Live) et à la radio, animés par les services de l’Etat, DRFIP, CSSM, SGAR, DIECCTE et le Conseil Départementale.

Les prochaines thématiques sont les suivantes : Le secteur du commerce (le mardi 16 février 2021, de 10h00 à 11h00), le secteur du tourisme (le jeudi 18 février 2021, de 10h00 à 11h00)

Enfin, s’agissant du bilan des aides économiques déjà attribuées, 2.600 entreprises ont à ce jour bénéficié de la prime de 1.000 euros, 150 du fonds de garantie Covid-19, le Conseil départemental ayant déployé une enveloppe de 13 millions d’euros.