« Mavouna ya msomo » : Journée des diplômés mahorais à La Réunion

La Délégation de Mayotte à La Réunion du Conseil départemental de Mayotte, organise la 1ère Journée des diplômés mahorais à La Réunion, samedi 13 février 2021 au Domaine Moca (Montgaillard) à partir de 8h30 (heure Réunion).

Une action qui « vise à féliciter le travail et la réussite de notre jeunesse », selon le Département, et qui s’inscrit dans le cadre du plan de mandature. C’est le premier temps fort du programme d’actions 2021.

« Outre la mise à l’honneur des bacheliers avec mention et étudiants diplômés de BTS, DUT, licence, master et doctorat, la cérémonie sera également l’occasion de témoignages inspirants. »

Deux tables rondes sont prévues : « Le made in Mayotte inspire » et « Mayotte : son savoir-faire à l’international ». Compte-tenu des problématiques de transport liées à la Covid-19, certaines personnalités hors territoire interviendront en visio, donnant lieu à des échanges interactif avec la salle.

La journée se déroulera en présence des seuls diplômés et officiels. Toutefois, les familles et proches des jeunes, et toutes les personnes intéressées, pourront suivre la cérémonie en direct sur les pages Facebook du Département de Mayotte (@conseildepartementalMayotte), de la DMR (@delegationmayotte974) et de la DMP (@DelegationMayotteParis).