Fret aérien: Air Austral annonce 2 vols cargo supplémentaires à Mayotte en février

Les vols commerciaux finançant le fret, ces temps de disette en voyageurs posent quelques problèmes d’approvisionnement. Si le préfet Jean-François Colombet s’est engagé au nom de l’Etat à maintenir les 50 tonnes minimales par semaine pour approvisionner Mayotte, Air Austral s’organise de son côté.

La compagnie, malgré un contexte complexe et des moyens opérationnels restreints, propose 5 vols supplémentaires 100% dédiés au fret: 3 vols « Tout cargo » entre Paris CDG et La Réunion les 14, 18 et 25 février 2021 et 2 vols « tout cargo » entre Paris CDG et Mayotte les 13 et 24 février 2021

Tenant compte des directives de l’Agence européenne de sécurité aérienne, le fret pourra être transporté en soute uniquement.

Ces vols ponctuels dédiés au transport du fret permettront l’acheminement d’environ 100 tonnes de Fret à La Réunion (environ 25 tonnes par vol) et près de 30 tonnes à Mayotte. Ils sont proposés en complément des capacités fret déjà mises en place sur les vols du programme régulier de la compagnie.

La compagnie indique se tenir prête à renouveler cette opération selon les moyens dont elle dispose si cela est rendu nécessaire.