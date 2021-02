Festival de l’image sous-marine: le palmarès d’une édition très spéciale

La 26ème édition du Festival de l’Image Sous-Marine de Mayotte n’a pas été de tout repos. D’abord reportée à cause de la pandémie du coronavirus, elle a finalement eu lieu entre deux confinements en octobre dernier. Mais alors que l’équipe pensait avoir accompli le plus dur, les délibérations du jury initialement prévues en fin d’année 2020 n’ont pu se tenir qu’en janvier 2021. Une édition bien particulière jusqu’au bout : à présent place aux résultats !

La grande invitée de cette édition fut sans nul doute la pandémie avec son lot de restrictions et de mesures sanitaires à appliquer. Mais c’est l’absence d’une grande figure qui a marquée cette année éprouvante. Jack Passe, le fondateur du festival, membre et pilier incontournable de chaque édition depuis sa création, nous a quitté le 23 août 2020. Toute l’équipe ainsi que les partenaires du festival ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Lors de la tenue d’une séance spéciale dédiée à cet ambassadeur de Mayotte, le public a pu redécouvrir La Flèche et l’Épée d’Eric de Keyser. Jack Passe nous y entraîne dans le sillage de ses palmes à la découverte des fonds sous-marins et de la chasse sous-marine.

Les récompensés de la 26ème édition

Malgré les reports et les incertitudes, les participants étaient au rendez-vous des concours !

L’édition 2020 comptabilise 371 réalisations dont 16 films et 355 photos.

Les réalisations récompensées dans les concours d’images fixes :

• Hippocampe d’Or, Trio thématique – Catégorie Expert : Mathieu MACIAS (Nouvelle Calédonie)

• Hippocampe d’Or, Trio thématique – Catégorie Amateur : Antoine LEGRAND (Mayotte)

• Hippocampe d’Or, Portfolio – Catégorie Expert : Mathieu MACIAS (Nouvelle Calédonie)

• Hippocampe d’Or, Portfolio – Catégorie Amateur : Miguel RAMIREZ (La Réunion)

• Hippocampe d’Or, Montage audiovisuel : Isabelle DROUET (France)

• Prix spécial Mayotte : Antoine LEGRAND (Mayotte)

• Prix du public, Photo imprimée : Coraline Olszowy (Mayotte)

Pour découvrir les images récompensées : Site du festival > rubrique Palmarès

Les réalisations récompensées dans les concours cinématographiques

• Hippocampe d’Or, Clip/Go pro : « Blue Locked Down » de Kévin SEMPE (France – 2020)

• Hippocampe d’Or, Petit format : « Ma vie de clown » de Gwen LE BIGOT (Mayotte – 2020)

• Hippocampe d’Or, Grand format : « Le clan des cachalots », Mona Lisa Production. Auteurs : René HEUZEY, François SARANO et Stéphane GRANZOTTO (France – 2019)

• Prix Coup de cœur du jury : « Rastapopoulpos » d’Erwan CARME et Fanny BROSSARD (Mayotte – 2020)

• Prix du Parc Naturel Marin de Mayotte : « Le poisson pierre » de James CARATINI (La Réunion – 2020)