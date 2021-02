EDM propose 4 modes de paiement sans contact

Modernisation des infrastructures techniques et appropriation de nouvelles technologies, sont les deux objectifs pour suivis par Electricité de Mayotte dans le choix de ses paiements.Pour faciliter le quotidien des clients, et en ces temps d’épidémie, limiter les contacts physiques.

« Le paiement « à distance », de plus en plus ancré dans les paiements quotidiens, devient un geste barrière supplémentaire mais aussi une initiative de beaucoup permettant de se protéger et de protéger les autres. »

Dans ce contexte, EDM vous invite à privilégier les modes de paiement qui vous simplifient la vie pour plus de tranquillité :

• Le prélèvement automatique : grâce au prélèvement mensuel ou bimestriel, plus besoin de se déplacer ni de de penser au paiement de sa facture d’électricité. Le montant de votre facture est prélevé automatiquement sur votre compte client (à condition d’avoir donné au préalable son accord via mandat SEPA, disponible sur le site d’EDM).

• En ligne par carte bancaire : vous payez en ligne simplement par carte bancaire sur le site internet d’EDM à l’adresse www.electricitedemayotte.com.

• Les bornes de paiement : sécurisées et accessibles 7j/7, effectuez vos règlements en espèces quand vous le souhaitez dans l’une de nos bornes de paiement à Kawèni et à Combani et prochainement à Chirongui et au Marché couvert de Mamoudzou.

• Le chèque : à établir à l’ordre d’EDM puis à transmettre par voie postale à EDM – BP 333 – ZI de Kawéni – 97600 MAMOUDZOU ou à déposer dans la boite aux lettres présente dans l’agence de Kawéni aux heures d’ouverture.

EDM rappelle à sa clientèle que ses guichets et caisses sont, à ce jour, fermés au public et vous invite à utiliser ces moyens de paiement mis à votre disposition.