Covid-19 : la folle semaine de l’épidémie à Mayotte retracée par Santé publique France

Les indicateurs livrés par le bulletin de Santé publique France du 11 février ne sont pas bonsà la fin de cette semaine. Le R0, taux de reproduction effectif, qui permet de savoir combien de personnes sont susceptibles d’être contaminées, et donc de percevoir la tendance à venir de l’épidémie, est situé entre 1,53 et 1,67. Dès qu’il dépasse 1, on parle de transmission virale intense au sein de la population.

Nous avons connu cette semaine une « accélération de l’épidémie », selon SpF, avec une hausse d’environ 80% de nouveaux cas. Le couvre feu instauré dans la semaine du 18 janvier n’a pas porté ses fruits, puisque depuis, « le nombre de nouveaux cas et le taux d’incidence ont été multipliés par 3 ». D’autre part, en dépit du confinement anticipé de la commune de Pamandzi, les cas y ont été multipliés par 2 sur la deuxième quinzaine de janvier. Il est par contre trop tôt pour connaître les effets du confinement généralisé, selon les spécialistes.

Cette nouvelle vague épidémique, la plus forte que Mayotte ait connue, est à remettre dans le contexte d’une « circulation probable du variant 501Y.V2 », dit variant sud-africain dont 119 cas ont été identifiés sur le territoire.

Des cas plus graves que la 1ère vague

Depuis l’arrivée du virus sur le territoire, le 13/03/20, ce sont 953 patients porteurs de Covid qui ont été hospitalisés au CHM. Témoin de l’aggravation de la situation, sur la seule journée de ce mercredi 10 février, 112 patients étaient en cours d’hospitalisation, un record.

Autre indicateur de la tempête qui a soufflé cette semaine dans les couloirs de l’hôpital, sur les 148 passages en réanimation depuis le début de l’épidémie, 30% portent sur ce début d’année 2021. Les 2/3 concernent des problèmes respiratoires. La moitié de ses patients ont moins de 55 ans, et les +de 65 ans ne représentent que 27% des cas.

Seuls 3 mineurs ont été admis en réanimation depuis début janvier : « Un cas de forme pulmonaire sur un patient comorbide admis pour un autre motif, un cas admis pour un autre motif présentant un portage asymptomatique Sars-Cov-2 et un cas de syndrome inflammatoire multi-systémique post-infectieux ayant présenté une sérologie positive pour le Sars-Cov-2. » Des précisions un peu complexes mais utiles quand on sait que les enfants sont plus touchés par cette 2ème vague.

Sur l’ensemble des patients admis en réanimation, 14 sont sortis du service, 11 ont été évasanés au CHU de La Réunion (25%), 7 sont décédés, sans notion d’imputabilité de l’infection (16%) et 12 patients sont toujours hospitalisés dans le service.

Depuis le début de l’épidémie, 73 décès de patients infectés par le SARS-Cov2 sont à déplorer, dont 56 au CHM (33 en réanimation), 10 décès à domicile, 5 décès en milieu hospitalier à La Réunion suite à des évacuations sanitaires et 2 décès sur la voie publique. La moitié des personnes décédées avait moins de 64 ans et 43,8% avaient plus de 70 ans. Ils touchent 44 hommes contre 28 femmes.

(Consulter le bulletin SpF du 11-02-021)

Anne Perzo-Lafond