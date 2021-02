Covid-19 : hausse du taux de positivité et 3 décès supplémentaires

Dans son dernier bulletin, l'ARS ne communique pas le nombre dépistages, mais le taux d'incidence pour 100.000 habitants est de 869 contre 812 la veille, et le taux de positivité en forte hausse, 27,6%. Les evasans viennent au secours de capacités hospitalières de plus en plus sollicitées.

Le nombre de malades hospitalisés passe de 116 à 130, soit 12% en plus, dont 102 en médecine et 28 en réanimation.

Trois nouveaux décès sont à déplorer, portant à 72 le nombre total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s’agit d’une personne de 65 ans admise en réanimation, d’une personne de 64 ans décédée juste avant une évacuation sanitaire, et d’une personne de 68 ans décédée après hospitalisation.

Nous en sommes à 12.440 cas de Covid-19 depuis le début de l’épidémie.

L’ARS Mayotte explique que pour faire face à la sévérité de cette nouvelle vague, de nombreux moyens sont mobilisés: évacuations sanitaires, livraison d’oxygène, ouverture des rampes d’eau, vaccination…

Face à l’augmentation du taux d’hospitalisations en médecine et en réanimation, l’ARS rappelle la nécessité absolue de maintenir les gestes barrières, ils sont vitaux pour éviter une vague épidémique encore plus grave dans les semaines à venir.

Renforcement des évacuations sanitaires : une solidarité intra régionale avec La Réunion

Pour éviter une saturation hospitalière au CHM, le nombre d’évacuations sanitaires de Mayotte vers La Réunion s’est intensifié depuis une semaine. L’objectif premier est de libérer des lits, afin que tous les patients dont l’état de santé l’exige puissent être accueillis au CHM – aux urgences, en médecine, en réanimation, en pédiatrie – dans des conditions optimales de sécurité et de qualité des soins.

Depuis le début du mois de février, cette solidarité intra régionale a permis d’évacuer 19 patients COVID + vers la Réunion, dont 6 en réanimation. Toutes les précautions sont prises, à chaque étape du transport, pour protéger, de son côté, la population réunionnaise et éviter la diffusion du virus variant sud-africain sur l’île voisine.

En parallèle, les évacuations sanitaires habituelles, pour les patients COVID – dont le pronostic vital ou fonctionnel est engagé, se poursuivent.

L’avion sanitaire, basé à Mayotte, fonctionne à présent 7 jours sur 7 et effectue 2 rotations par jour avec à son bord deux patients en civières et des patients assis. Pour renforcer ce dispositif de lutte contre le Covid-19, un 2ème, puis un 3ème équipage de la compagnie Regourd Aviation, sont arrivés à Mayotte.

Ouverture des rampes d’eau : l’ARS se mobilise pour l’accès de chacun à l’eau potable

Face à l’épidémie de Covid-19 à Mayotte, l’accès à l’eau potable est essentiel pour se laver les mains régulièrement et pour limiter la propagation des autres maladies hydriques (Diarrhée, Fièvre typhoïde, Hépatite A, etc.) liées à la consommation d’eau non potable

Pour limiter l’engorgement du service hospitalier, chacun doit pouvoir accéder à une eau propre. En collaboration avec d’autres acteurs du territoire, les rampes de distribution d’eau potable sont à nouveau ouvertes et accessibles à toute la population de Mayotte. A ce jour, 25 rampes Covid sont opérationnelles sur plusieurs communes de l’île, et près de 60 rampes devraient l’être d’ici 1 semaine. L’ARS prend en charge la totalité des coûts des travaux et des factures de consommation correspondantes. Les communes sont également mobilisées pour assurer l’entretien et la sécurisation autour de ces rampes de distribution d’eau.

En complément, des distributions d’eau sont organisées chaque jour aux Bornes Fontaines Monétiques (BFM) en partenariat avec la SMAE. Douze associations locales coordonnent cette distribution tout en transmettant les bons gestes sur le lavage des mains et en diffusant les informations utiles pour se prémunir du coronavirus.

Campagne de vaccination : élargissement progressif des publics cibles

Suite à la décision hier du Conseil de Défense Sanitaire présidé par le président de la République, la montée en charge des livraisons de vaccins sur Mayotte doit permettre d’élargir progressivement la cible des publics autorisés à se faire vacciner, en s’assurant que la vaccination profite en priorité aux personnes qui en ont le plus besoin.

Sont à présent invitées à se faire vacciner :

– les personnes âgées de plus de 60 ans

– les personnes âgées de plus de 50 ans suivies pour une pathologie chronique, en particulier :

o l’obésité (IMC >30), particulièrement chez les plus jeunes

o la BPCO et l’insuffisance respiratoire

o l’hypertension artérielle compliquée

o l’insuffisance cardiaque

o le diabète (de type 1 et de type 2)

o l’insuffisance rénale chronique

o les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans

o le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques

– les personnes (aide à domicile, associations…) en contact avec des patients à haut risque (sur indication de l’ARS)

– les agents des entreprises d’utilité publique ou en contact direct avec la population, après accord de l’ARS

– le personnel éducatif de Mayotte âgé de plus de 50 ans

– l’ensemble des professionnels de santé libéraux et du secteur du médico-social quel que soit l’âge

Se faire vacciner, c’est se protéger, face à un virus dont nous connaissons maintenant la dangerosité et la contagiosité !

Du 11 au 19 février, l’Agence régionale de santé de Mayotte en partenariat avec plusieurs communes de l’ile, organisent des opérations de dépistage contre la Covid-19.

Ces opérations de dépistage sont gratuites et accessibles à tous : Sans rendez-vous, Avec ou sans prescription médicale, Pour toute personne de plus de 6 ans.