Report des élections départementales aux 13 et 20 juin

Après le Sénat, l’Assemblée nationale a validé ce mardi, la tenue des élections en juin, avec des adaptations liées à la crise sanitaire.

La ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a annoncé depuis le perchoir de l’Assemblée nationale que les élections régionales et départementales se tiendront les 13 et 20 juin prochains. Mayotte ayant opté pour une assemblée unique, seule l’élection départementale se joue ici.

Le risque épidémique demeure malgré tout, et un rapport doit faire le point, au plus tard le 1er avril, sur l’épidémie de Covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin et de la campagne électorale.

Pour faciliter les déplacements pour le vote, chaque électeur pourra disposer de deux procurations, contre une seule habituellement, et la campagne sera rallongée de 12 à 19 jours avant le 1er tour.