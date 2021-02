Campagne de vaccination, « un vrai coup d’accélérateur » avec l’arrivée de 30 000 doses

Nous relayions encore hier la frustration qui animait l’Agence régionale de santé quant au nombre trop faible de doses de vaccins accordées au territoire alors que celui-ci fait face à une vague épidémique record.

Une situation qui semble aujourd’hui avoir permis au plaidoyer de Dominique Voynet de se faire entendre.

« Face à une évolution épidémique des plus préoccupantes, l’ARS a plaidé avec énergie pour une accélération de la vaccination et pour un élargissement des cibles prioritaires. Elle est aujourd’hui entendue : au cours de la réunion du Conseil de Défense Sanitaire, présidé par le président de la République, qui s’est tenu ce matin même à Paris, l’arrivée de 30 000 doses de vaccins ainsi que des moyens logistiques, matériels et humains, pour assurer la réussite d’une campagne de vaccination de plus grande ampleur, a été décidée. Alors que grandissent des doutes sur l’efficacité du vaccin Astra Zeneca sur la variant sud-africain du virus, le ministre de la Santé a confirmé que Mayotte ne recevrait que du vaccin Pfizer BioNTech, dont l’efficacité sur le variant est assurée.

Dominique Voynet et ses équipes se réjouissent de cette décision et mobilisent dès à présent toutes les forces nécessaires au bon déroulement des opérations », se félicite ainsi l’ARS à travers un communiqué de presse.