Organisation de la distribution alimentaire en préfecture

Les couacs de 2020 ont laissé la place à une organisation semble-t-il plus rodée en préfecture en matière de distribution alimentaire.

À la demande du préfet de Jean-François Colombet, le sous-préfet Jérôme Millet, a réuni ce matin le président de l’association des maires, le Président de L’UDAF et de l’UDCCAS ainsi que les représentants de L’ARS et de la DJSCS, pour que la solidarité nationale continue de protéger les habitants de Mayotte les plus vulnérables, comme elle l’a fait en 2020, en distribuant 7,4 millions d’euros au profit de 230 000 personnes, en plus de l’aide de droit commun.

Cette rencontre, tenue en présence également du maire de Dzaoudzi-Labattoir, a permis de désigner des référents Covid 19 au sein des CCAS, tête de pont de l’action sociale et interlocuteurs de l’État, de l’ARS et du secteur associatif, de partager la liste des personnes identifiées comme fragiles et les locaux des CCAS, en tant que de besoin.

L’ensemble des structures mobilisées devront veiller au respect strict des consignes sanitaires pour protéger autant les bénéficiaires que les bénévoles et le personnel. « Les modalités de distribution seront, à ce titre, adaptées. L’effort de tous étant indispensable aux défis humanitaires et sanitaires à venir, l’ensemble des acteurs se réunira dans les prochains jours pour coordonner l’action au profit des mahorais », rapporte la préfecture.