Covid-19 : trois nouveaux décès et les indicateurs toujours en hausse

Le taux de positivité continue de grimper, à 25,2%, ainsi que le taux d’incidence, qui avec 804 malades pour 100.000 habitants, est le plus fort de France, dépassant les 522 de Saint-Bathélemy. Le nombre de dépistage est stable, 9.292.

L’hôpital continue à accueillir toujours plus de patients atteints du Covid: 109, dont 85 en médecine et 24 en réanimation.

Trois nouveaux décès sont à déplorer, portant à 68 le nombre total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s’agit d’une personne de 32 ans décédée à domicile et de deux autres patients de 78 ans et 49 ans décédés au CHM.

« La situation s’aggrave à Mayotte », met en garde l’ARS, « le coronavirus ne met pas seulement en danger la santé des plus âgés car de plus en plus de jeunes sont hospitalisés au Centre Hospitalier de Mayotte », comme le soulignait le bulletin de Santé Publique France, mentionnant un taux de positivité accru chez les moins de 15 ans.

L’ARS qui rappelle encore et encore de respecter les gestes qui protègent : se laver les mains, ne pas se toucher le visage, ni toucher le visage d’une autre personne, porter un masque, et parler à une distance d’au moins un mètre. Ne pas participer à des regroupements de plus de 6 personnes, et rester chez soi autant que possible.