Covid-19 : aggravation de la situation à Mayotte

Le taux de positivité continue à grimper à Mayotte, où ses 24,6% sont à mettre en rapport avec les 798 de taux d’incidence de Covid pour 100.000 habitants dépistés par 9.421 tests, un record absolu dans le dépistage.

Ce sont 101 malades qui sont hospitalisés, dont 82 en médecine, et 19 en réanimation (+3 par rapport au bulletin de vendredi).

Un nouveau décès est à déplorer, portant à 65 le nombre total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s’agit d’une personne âgée de 80 ans qui a été admise en soins aux urgences.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit cette semaine :

– A Chirongui pour les communes du Sud

– A M’Tsamboro pour les communes du Nord

– Et à Tsingoni (mardi et mercredi) et Sada (jeudi et vendredi)

« Le confinement ne doit pas être un obstacle à la vaccination », note l’ARS qui appelle toutes les personnes éligibles à ne pas reporter et à se faire vacciner dès que possible pour se protéger de la maladie et éviter à tout prix de contracter une forme grave, qui pourrait conduire à une hospitalisation.