Les beautés de Mayotte exposées dans « Outre-mer grandeur nature »

L’exposition de photos sur les grilles du Palais du Luxembourg préfigurait la naissance du bébé de Stéphanie Légeron, directrice d’Océindia, passionnée des OUtre-mer, et de notre coin de l’océan Indien en particulier: « Outre-mer grandeur nature », c’est l’e-mag ultramarin de l’environnement.

Ce support numérique inédit, gratuit pour tous ses lecteurs, porte sur l’actualité de l’outre–mer français en matière d’environnement et de développement durable. Après le lancement d’Outre–mer grandeur Nature en janvier, le numéro de février est sur vos écrans en cliquant ici.

Et c’est une chance de Mayotte dont les coraux et le lagon font la Une. Une chance de se faire connaitre en dehors des épisodes sécuritaires agités que nous traversons, pour laisser la parole à Ali Madi, à la tête de la Fédération mahoraise des Associations Environnementales, qui exposent ses projets, notamment visant à accroitre la ressource en eau.

Mais la belle photo de Une, on la doit à Deep blue exploration de Gabriel Barathieu, plongeur en eau profonde et photographe naturaliste. Il recense les peuplement coralliens mesophotiques, entre -50 et -150m de fonds. Il a permis de recenser plus de 250 espèces vivant dans ces profondeurs.