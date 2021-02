La Ville de Mamoudzou recrute un/une responsable du service courrier et de l’accueil.

Sous l’autorité du Directeur de la communication, le/la responsable du service courrier et accueil est garant du bon fonctionnement du service courrier, de l’accueil au niveau des différents bâtiments administratifs et culturels ainsi que de l’organisation des coursiers mis à la disposition des services. Il/elle encadre les agents du service courrier, de l’accueil et les coursiers. Le/la responsable du service courrier et accueil organise la distribution du courrier aux services concernés dans les meilleurs délais, rédige les réponses aux courriers reçus en collaboration avec les services.

MISSIONS :

Accueil

– Est garant du bon fonctionnement de l’accueil physique et téléphonique des différents bâtiments administratifs et culturels

– Veille à la bonne présentation des agents d’accueil

– Maîtrise le logiciel d’accueil téléphonique

– Veille au respect des affichages réglementaires, organisationnels et événementiels au sein des différents bâtiments communaux

Courrier

– Est garant du bon fonctionnement du service courrier, de la bonne réception et de la transmission efficiente des courriers, et du respect d’un délai acceptable (distribution dans les 48 H après réception hors week-ends et jours fériés)

– Est garant de la rapidité de traitement des courriers

– Maîtrise le logiciel de traitement du courrier

Coursier

– Manage et coordonne l’agenda des coursiers en lien avec les besoins des services

– Est garant de l’efficacité des coursiers et de la bonne livraison des plis et colis

– Gère le planning d’utilisation de(s) véhicule(s) et contrôle leur état

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A/B

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché territorial / Rédacteur territorial

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le vendredi 19 mars 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er avril 2021.