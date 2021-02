La ville de Mamoudzou recrute un/une chef (fe) de projet usages et e-administration.

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service de la modernisation numérique, il/elle participe à la mise en œuvre de la stratégie de développement de la dématérialisation.

Il/elle conduit tous les projets de dématérialisation des procédures et des démarches administratives portés par la DEMS. Il/elle accompagne les services pour une meilleure exploitation des outils de modernisation au profit des agents de la mairie de Mamoudzou et des usagers. Il/elle apporte ses conseils et son expertise technique en s’appuyant sur les compétences de la DEMS.

MISSIONS :

– Piloter le projet de modernisation et adapter les outils numériques.

– Piloter le projet de mise en œuvre d’une GED à la mairie. Dans ce cadre, il/elle doit réaliser un état des lieux sur les besoins des différents services et évaluer les outils nécessaires permettant la transition des services du département vers l’archivage numérique en tenant compte des spécificités de chaque domaine de métier (ex : RH, état-civil, commande publique, etc…)

– Assurer la mise en conformité avec les contraintes règlementaires en matière d’E- administration et respecter les grandes échéances.

– Accompagner tout au long du projet les directions métiers à cette modernisation

– Coordonner et animer les différents projets transversaux dans le domaine de la dématérialisation.

– Initier des actions sur le développement des usages du numérique au sein de la ville de Mamoudzou

– Coordonner et animer les différents projets transverses, aussi bien dans le domaine de l’accès et de la formation au numérique, que sur le développement de nouveaux services.

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégorie: A

Filière: Technique

Cadres d’emplois: Ingénieur territorial

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du diplôme le plus elevé) avant le vendredi 19 mars 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er avril 2021.