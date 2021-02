La Ville de Mamoudzou recrute un/une assistant(e) de prévention des risques professionnels.

Il (Elle) assiste et conseille l’autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d’une politique de prévention des risques professionnels. Il (elle) évalue les risques professionnels à partir de l’analyse des situations de travail actuelles ou futures, définie et propose des stratégies de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, contrôle leur mise en œuvre et en évalue les résultats.

MISSIONS :

– Réaliser des actions en milieu de terrain comme des visites de sites

– Rédiger des rapports avec des préconisations destinés aux supérieurs hiérarchiques

– Faire des études de postes pour constater les conditions de travail des agents

– Participer, organiser et animer des réunions sur la prévention.

– Organiser des réunions d’information par thème sur les risques professionnels (ex. risque psychosociaux, travail en hauteur ou TMS, …)

– Formuler des préconisations sur comment combattre les risques professionnels

– Recenser les risques professionnels de la collectivité puis les transcrire dans un document unique et veiller au respect des consignes et dates limites de réalisation des actions correctives

– Actualiser les procédures, protocoles, consignes et autres supports de communication

– Mettre en œuvre la démarche d’évaluation des risques professionnels et de leur prévention

– Assurer le suivi administratif des accidents de travail ou de service en relation avec le (la) gestionnaire retraite, maladies et risques professionnels de la collectivité (tenir compte des indicateurs : taux de gravité ; taux de fréquence)

– Assurer le suivi des registres SST et danger grave et imminent

– Réaliser le suivi administratif du service.

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: B

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Rédacteur

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le vendredi 19 mars 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er avril 2021.