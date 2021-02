SMAE informe de la fermeture de l’accueil clientèle et d’une coupure d’eau pour conduite arrachée à Combani

La Mahoraise Des Eaux informe ses clients que l’accueil clientèle sera fermé au public du lundi 8 février au vendredi 26 février 2021 inclus en raison du confinement de l’île. Deux jours sont cependant consacrés aux cartes des bornes fontaine.

Dans le cadre de la santé publique et sur accord de l’Agence de Santé Mayotte, seuls la vente et le rechargement des cartes bornes fontaines monétiques seront autorisés le mardi et le vendredi de 7h00 à 12h00 et afin de respecter les mesures de distanciation sociale, la capacité d’accueil de notre espace client sera limitée à 20 personnes maximum.

L’accueil téléphonique sera maintenu au 0269 61 11 42 aux horaires habituels d’ouverture des bureaux pour toutes demandes d’information.

« Nous vous rappelons que :

▪ Les factures de consommation d’eau potable peuvent être réglées SANS AUCUNFRAIS dans tous les bureaux de Poste de Mayotte qui maintiennent l’accueil du public ainsi que sur notre site internet www.mahoraisedeseaux.com en créant votre espace client. Si vous n’êtes pas en possession de vos identifiants, merci de nous adresser un mail à l’adresse contact@mahoraisedeseaux.com

▪ Les demandes de souscription de contrat – de résiliation et réclamation peuvent nous être transmises par mail à l’adresse contact@mahoraisedeseaux.com ou par courrier à notre boîte postale BP 22 – ZI de Kawéni – 97600 Mamoudzou.

▪ Les demandes de travaux de branchement peuvent être adressées par mail à l’adresse travauxbranchement@mahoraisedeseaux.com

Par ailleurs, la Mahoraise des Eaux informe qu’une interruption de la fourniture en eau potable pour cause de réparation de conduite de distribution, arrachée par une entreprise de travaux publics, a lieu depuis 11 heures ce vendredi 5 février 2021 aux quartiers : Combani Golf et Mroualé de la commune de Tsingoni.

« Les techniciens sont dépêchés sur le site afin d’effectuer la réparation et la remise en service prévue au milieu de cet après-midi.

Nous conseillons aux clients lors de la remise en eau de :

– Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.

– De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

La direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par ces perturbations. »