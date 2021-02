TV-Mafoumbouni annonce un séminaire virtuel sur de l’humour bien réel ce samedi

Afin de fêter ses 5 années d’existence, de faire le point sur l’humour et la liberté d’expression dans la société mahoraise et de valoriser les jeunes talents, l’association TV Mafoumbouni organise un séminaire virtuel dédié via un Facebook Live le samedi 6 février 2021, de 9h à 12h, RDV à la page Facebook de l’association.

« Ouvert à toutes et tous, ce séminaire 100% numérique est un rendez-vous important pour parler de la liberté d’expression à travers l’humour et valoriser nos jeunes talents.

Il sera un temps d’échange et de débats avec différentes personnalités.

L’intérêt du séminaire est de proposer aux personnes qui nous suivent des réflexions sur l’enjeu de l’humour dans la société mahoraise pour parler autrement des problèmes du quotidien, notamment en échangeant avec des personnalités.

Le séminaire se composera de 5 tables rondes virtuelles :

1. « L’humour vu par les politiques et la société » ;

2. « L’humour, liberté d’expression, droits et limites » ;

3. « L’humour au féminin » ;

4. « Le rire dans les spectacles vivants » ;

5. Et « l’humour vu par les médias locaux ».

Consulter le Programme MFBN Séminaire février