Suspension des liaisons maritimes vers Anjouan : le coup de poker du gouverneur Chamsidine

Non suivi d'effets, pour l'heure, l'arrêté pris par le gouverneur d'Anjouan interdisant les arrivées de navires en provenance de Mayotte vient illustrer la nouvelle donne diplomatique entre la France et l'Union des Comores. Entre course aux chiffres de reconduites à la frontière pour l'un et besoin d'assistance sanitaire pour l'autre, les deux pays jouent cartes ouvertes.