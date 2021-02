Covid-19: les indicateurs toujours à la hausse

On ne sait plus s’il s’agit d’une 2ème vague, ou d’une vraie première pour Mayotte tant le CHM reçoit de patients, que ce soit en service de médecine, 71, qu’en réanimation, 11. Cette semaine, le nombre de cas dépistés positifs, 404 pour 100.000 habitants, est toujours à mettre en lien avec une campagne qui connait de nouveau un plus haut, 6.932 tests. Mais le taux de positivité grimpe à 16,9%, montrant que le virus accentue sa progression.

L’ARS en profite pour rappeler que sont concernées par la vaccination cette semaine (voir tableau ci-contre) :

– toutes les personnes de Mayotte de + de 65 ans (avec ou sans comorbidités) ;

– les personnes « à haut risque » sans limite liée à l’âge (cf liste des pathologies) ;

– les personnes au contact des publics fragiles et vulnérables de + de 50 ans ;

– les professionnels de l’Education Nationale de + de 50 ans (enseignants ou non enseignants), qui y sont progressivement invités par le Rectorat ;

– les professionnels de santé libéraux et hospitaliers de + de 50 ans et/ou atteints de comorbidités, qui n’ont pu se faire vacciner la semaine dernière

Elle en profite pour stopper la diffusion de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, « le super congélateur – 80°C a bien été réceptionné à Mayotte le 25 janvier dernier, avec les premières doses de vaccins. Avant de pouvoir y mettre les flacons, il a dû être installé, puis qualifié par un technicien expert. Les premiers vaccins n’ont pour cette raison pas pu y être stockés. Ce qui nous a obligés à les consommer dans les 5 jours après décongélation. Depuis, le frigo a été qualifié et fonctionne parfaitement. Toute nouvelle livraison de vaccins est désormais stockée dans le congélateur avec 6 mois de conservation ». Et en ce qui concerne les aiguilles, « elles sont aux normes et adaptées aux seringues utilisées pour l’injection du vaccin ».