Covid-19 : Fermeture des lieux de culte et des marchés à Mayotte

L’augmentation du taux de positivité de 14,7 % à 15,7 %, et du taux d’incidence qui passe de 287,7 à 339,6 pour 100 000 habitants, incite les autorités à encadrer les pratiques religieuses et la fréquentation des marchés.

Aussi, après des échanges avec le Grand Cadi qui partage l’analyse des risques et la nécessité impérieuse de prendre des mesures supplémentaires pour limiter les interactions sociales, le préfet de Mayotte a décidé la mise en œuvre des restrictions suivantes :

• Les établissements de culte ne sont pas autorisés à recevoir du public,

• Les marchés sont fermés, sauf décision du Préfet si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place permettent de garantir le respect des règles de distanciation et la prévention de regroupements de plus de six personnes. Les demandes de dérogation seront à adresser via la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF).

Ces mesures sont applicables dès aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire, et ce pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au lundi 15 février 2021.