ORGANISME ACHETEUR :

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976)

Correspondant : Mr le Président de la CADEMA, CADEMA Ancien bâtiment SMIAM Boulevard Halidi Sélémani, 97600 Mamoudzou,

FRANCE.

Tél. +33 269639100. Courriel : elodie.furic@cadema.yt.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Travaux de construction d’une aire de jeux sur le terre-plein de M’Tsapéré

Type de marché : Travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution : Terre-plein de M’Tsapéré 97600 Mamoudzou

Classification CPV : 45112720 , 45112500 , 45262522

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

Quantité ou étendue du marché : Lot n° 1: Reprofilage, recompactage et mise en oeuvre du fond de forme en béton balayé de 300 m².

Lot n° 2: Fourniture et mise en oeuvre des jeux de structure, balançoire, jeux sur ressort etc ….

Valeur estimée hors TVA : 310000 euros

Durée du marché ou délai d’exécution : 4 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Travaux préparatoires, travaux préliminaires et terrassements généraux Reprofilage, recompactage du fond de forme et mise en

oeuvre d’une plate forme en béton balayé

Lot n° 2 : Travaux d’installation de jeux Fourniture et mise en oeuvre des jeux conformément aux inscriptions du CCTP

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 juin 2021

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges

(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Date limite de réception des offres :

Lundi 01 mars 2021 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 21-13351 (envoyé le 29 janvier 2021).