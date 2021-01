Appel à projets touchant le vieillissement, le handicap et l’action sociale

Le Conseil départemental, par le biais de la Direction des Prestations sociales, lance un appel à projet 2021 sur la thématique visant à soutenir les opérations de fonctionnement classiques et pérennes des structures intervenant auprès des personnes âgées et ou des personnes en situation de handicap et de l’action sociale départementale.

Le Département entend développer une véritable offre de service, en fonction des besoins existants et émergents, avec des réponses devant tenir compte de l’évolution de la structure familiale de Mayotte, ainsi que du contexte culturel de la société mahoraise tout en accompagnant la professionnalisation des services et des intervenants au domicile.

Les objectifs de l’action sont les suivants :

– Améliorer la qualité des services afin de mieux répondre aux besoins des personnes âgées et personnes en situation de handicap,

– Couvrir tous les domaines d’interventions aujourd’hui orphelins sur le territoire en faveur du public concerné

– offrir des prestations au plus près de la population au vu du contexte social et d’enclavement du territoire

– participer à la mobilisation des fonds européens du FSE et FSE+ pour le fonctionnement des structures mettant en place les politiques du vieillissement et du handicap.

Le porteur de projet sera notamment chargé de :

Présenter un document stratégique qui décline la manière dont elle va se structurer et s’organiser pour optimiser son fonctionnement interne à la foi dans sa gouvernance, et dans ses services,

Présenter une stratégie évolutive pour mobiliser les financements nationaux et européens (facultatif)

Présenter le déploiement territorial visé et l’impact attendu pour contribuer à l’autonomie et au bien-être des personnes âgées et personnes en situations de handicapes,

Détailler le coût estimatif et les postes de dépenses nécessaires au déploiement de cette stratégie,

Présenter un plan de financement pluri annuels décliné année par année,

Décliner des outils d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des actions

Proposer un plan détaillé de mise en œuvre.

En contrepartie, le porteur de projet a des obligations de communication, de mise en œuvre qui font partie de ses engagements.

Le financement des projets retenus interviendra, sous forme de subventions annuelles ou pluriannuelles, versées en une ou deux fois par an, selon le montant et virées au compte de l’organisme partenaire, après décision du Conseil départemental.

L’organisme présente sa demande d’aide départementale en renseignant toutes les rubriques et joint toutes les pièces justificatives exigées.

L’ensemble doit être déposé sur le portail internet www.cd976.fr (document complet dans la rubrique appel à projet).