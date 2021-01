Météo : Mayotte placée en vigilance Orage

Une ligne pluvio-orageuse qui s’est détachée des côtes Nord-Ouest de Madagascar poursuit sa route vers Mayotte. Cette situation instable s’accompagne par moment d’averses parfois soutenues, d’une activité électrique et de rafales de vent. cette activité pluvio-orageuse s’atténue en fin de journée.

Les conseils de comportement en cas d’orages :

Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias :

● Évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

● Ne vous abritez pas sous les arbres.

● N’hésitez pas à vous arrêter dans un lieu sûr. Vous pouvez rester dans votre véhicule qui vous assure une bonne protection contre les effets de la foudre.

● Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

● Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

● Soyez prudents dans vos déplacements.

● Ne franchissez pas, à pieds ou en voiture, les ravines ou les rivières en crue ou qui

peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés.

● Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable.

● Tenez-vous les enfants à distance des caniveaux, ravines et rivières qui peuvent à tout moment déborder.

Pour plus d’information, veuillez contacter Météo France : 02 69 60 10 04

Site Internet de Météo France : http://www.meteofrance.yt

Ce bulletin sera actualisé ce vendredi 29 janvier 2021 vers 15 heures locales.