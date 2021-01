« Trace ton parcours » : une campagne pour guider lycéens et étudiants vers leur avenir

Selon une enquête nationale réalisée par Unly en 2020, 6 lycéens sur 10 se sentent perdus pour leur orientation, et 1 étudiant sur 3 s’orienterait différemment avec le recul. En cette période de campagne « ParcourSup », M2E lance sa première édition de campagne « Trace ton Parcours », pour informer sur les métiers d’avenir auprès des lycéens et étudiants en mobilisant des anciens étudiants actuellement entrepreneurs ou en emploi.

L’objectif de la campagne est d’inspirer les jeunes dans leur choix d’orientation scolaire et ou professionnelle par des témoignages et des retours d’expérience.

Cette campagne se traduit par la mise en place de séances en présentiel en étroite collaboration avec le CRIJ de Mayotte et la Cité des Métiers et l’organisation de séances virtuelles (webinaires) :

– Les séances en présentiel portent sur les métiers de l’aéroportuaire, du social, de la formation, de l’aménagement du territoire, et de l’entrepreneuriat : Des intervenants professionnels vont présenter leur parcours ainsi que les perspectives d’emploi sur le territoire. Elles vont se faire une fois par mois à compter de ce vendredi 29 janvier à partir de 9h. (Ensuite, les vendredis 19 février, 19 mars et 2 avril). Les places sont limitées, au vu du contexte de la crise sanitaire.

– Et les séances virtuelles : Ce sont des « webséminaires » thématisés par et pour les jeunes avec des parcours inspirants. Tous les samedis du mois (20h de Mayotte) à partir de ce samedi 30 janvier (et les dimanches 31 janvier et 7 février, exceptionnellement).

La campagne se déroulera du 29 janvier au 3 avril 2021, et s’adresse principalement aux lycéens ayant à soumettre leurs voeux post-bac dans « ParcourSup ».

Le concept de « l’entraide entre étudiant » a émergé dans un premier temps par l’existence, depuis le 9 septembre 2013, du groupe Facebook du même nom que l’association : www.facebook.com/groups/rahachirijeunesse

L’association se veut être un renforcement ou complément à l’existant pour faciliter la vie étudiante des jeunes.

Les principaux objectifs poursuivis sont de favoriser l’entraide entre étudiant pour créer des meilleures conditions de vie étudiante, d’appuyer et d’accompagner dans les démarches d’insertion scolaire, universitaire, sociale et professionnelle, d’informer et d’orienter.