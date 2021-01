Nouvelle collecte de déchets aux alentours de l’îlot M’bouzi

Avec la proximité de Mamoudzou, plus grand pôle urbain de Mayotte, la Réserve Naturelle de l’îlot M’bouzi trinque ! Des déchets de tous types sont charriés par les marées.

Pendant près de trois heures le 20 janvier, des plongeurs ont fait des allers-retours avec des sacs de 200L remplis à ras bord. Sur le ponton, 26 sacs sont comptabilisés pour un poids de 230 Kg.

Sur ces 230 kg, 94 kg sont des bouteilles et flacons en plastique. 90 kg des canettes et autres métaux, 38 kg des déchets « tout-venant », tissus, sachets, chaussures et une poche de transfusion sanguine ! Sans oublier, les encombrants : un pneu, une porte de frigo, une partie d’un poste de télévision, un bidon d’essence ou encore un matelas en mousse… « Tous ces déchets ne pollueront plus le lagon dont la résilience diminue chaque jour », commentent Les Naturalistes de Mayotte.

Une mission menée à bien grâce à différents organismes et clubs de plongée. L’équipe de la Réserve remercie le Parc Naturel Marin de Mayotte, le Service de Plongée Scientifique ainsi que le club Mayotte Océan, présents en nombre pour préserver le lagon. Remerciements également à la Mairie de Mamoudzou pour avoir mis à disposition une benne à ordure afin de centraliser les déchets.

À la suite de l’engouement des adhérents, plongeurs et clubs de plongée, cette initiative sera renouvelée plus vite que prévu. L’équipe de la Réserve est déjà en discussion pour dater le prochain rendez-vous !