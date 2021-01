Portraits de femmes à l’occasion de la Journée Internationale du sport au féminin

Ce dimanche 24 janvier 2021 est célébrée la Journée Internationale du Sport au Féminin. L’occasion pour 4 instances organisatrices de dresser des portraits de femmes qui incarnent le sport mahorais.

Dans une volonté de promouvoir et valoriser le sport au féminin à Mayotte, plusieurs événements sportifs étaient prévus et organisés par les ligues, comités et autres associations sportives à l’occasion de cette Journée. Cependant, compte-tenu de la crise sanitaire et des dernières recommandations du Préfet de Mayotte, ces événements n’ont pas pu être maintenus.

Les 4 organisateurs, le Comité Régional Olympique et Sportif, la Direction Régionale aux Droits des femmes et à l’Égalité de la Préfecture, la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports du Rectorat et le groupement Profession Sport et Loisirs, souhaitent que cette journée permette malgré tout la mise en avant du sport au féminin sur notre territoire.

C’est pourquoi chaque semaine sur leurs réseaux sociaux, ils mettront en avant des portraits de femmes qui évoluent dans le milieu sportif mahorais : athlètes, coach, arbitres, dirigeantes, salariées, mamans…

C’est Attoumani Atua, déléguée départementale de l’UFOLEP 976 qui inaugure la série: « J’ai comme principale mission de promouvoir lapratique sportive auprès des publics qui en sont le plus éloignés, notamment les femmes de part les cultures et traditions mahoraises ».

Un portrait à découvrir sur le Facebook de la DRDFE Mayotte.