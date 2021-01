Indice des prix à la consommation : légère baisse en décembre mais hausse sur un an

« En décembre 2020, les prix à la consommation des ménages reculent de 0,3 % à Mayotte. Cette baisse s’explique par celle des prix de l’alimentaire et des services. Elle est en partie compensée par la hausse des prix de l’énergie. Sur un an, les prix augmentent de 0,4 % à Mayotte et sont stables ailleurs en France », introduit l’Insee dans sa dernière publication sur l’indice des prix à la consommation sur le territoire.

Plus précisément, le léger recul des prix en décembre est porté par celui de certains produits alimentaires comme les viandes et volailles (- 2,5 %), les œufs et produits laitiers (- 2,2 %), des boissons non alcoolisées (- 0,8 %) et des produits céréaliers (- 0,3 %). À l’inverse le prix des produits frais n’a pas baissé, et a même augmenté de 0,1%.

Et sur un an, la tendance est toute autre avec une nette hausse des prix concernant l’alimentation (+1,1%). Le même schéma s’observe quant aux prix des services : ils « reculent de 0,1 % en décembre, du fait du repli des tarifs aériens dans les transports et

communications (- 0,5 %). Sur un an, les prix des services augmentent de 0,4 % et de

0,7 % en France », détaille l’Insee.

Schéma qui ne se répète pas concernant les prix de l’énergie : ils augmentent en décembre mais ont fortement baissé sur l’année. « En décembre, les prix de l’énergie augmentent pour le troisième mois consécutif (+ 0,5 %), du fait principalement de la hausse des hydrocarbures. Sur un an, les prix de l’énergie reculent néanmoins de 5,1 % à Mayotte et de 7,0 % en France. »

Enfin, « les prix des produits manufacturés restent stables en décembre. La légère hausse des prix de l’habillement et chaussures (+ 0,1 %) est neutralisée par la baisse des prix des produits d’hygiène et de santé (- 0,6 %) et de l’audiovisuel, photo et informatique (- 0,2 %). Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 0,7 % à Mayotte et baissent de 0,9 % ailleurs en France », informe l’institut de statistiques.