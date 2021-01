Avec Anliat Boina Issa, une grande voix de Mayotte s’est éteinte

La nouvelle du décès d’Anliat Boina Issa, grande figure du paysage audiovisuel mahorais a suscité de nombreuses réactions attristées. Les messages de condoléances pleuvent, soulignant tous l’immense gentillesse qu’elle incarnait et le profond respect qu’elle inspire toujours.

Le président du conseil départemental, notamment, a fait part de sa « grande tristesse qui est celle de tous les mahorais(es). J’exprime mes plus sincères condoléances à sa famille endeuillée et j’ai une pensée plus particulière pour le personnel de la chaine Mayotte 1e durement éprouvé », indique le président Soibahadine. « Son parcours entamé à la radio en 1988 force le respect et nul n’oubliera qu’elle fut la première mahoraise à rejoindre une école de journalisme. Elle ouvrit le chemin à plusieurs générations de jeunes journalistes. Présentatrice historique du journal télévisé de RFO de l’époque, elle fut aussi et surtout une reporter de terrain, passionnée, impliquée et rigoureuse. Mayotte perd une grande voix et nous sommes tristes », salue le président, qui se souvient aussi de son parcours, « précurseur là encore » de sportive accomplie.

La rédaction du Journal de Mayotte se retrouve dans ces mots et exprime à tous les proches de cette grande un dame son soutien et ses sincères condoléances.