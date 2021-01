POUVOIR ADJUDICATEUR

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), Monsieur le Président, BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou ,

FRANCE. Tel : +33 269621111. E-mail : nassuria.baco-bacar@sieam.fr.

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.sieam.fr

Références de l’avis initial paru au BOAMP

Parution numéro : 2020_268 DIFF – Annonce n° du 2020-09-24

Achat de matériels hydro-économes

44115210

SMEAM 97600 Mamoudzou

Code NUTS : FRY5

Fournitures : Achat

Procédure adaptée

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Date et délai de livraison 60%

2: Prix des prestations 40%

Date d’attribution du marché :

09 octobre 2020

Nombre total d’offres reçues : 5

EQWERGY , 73 Rue Mathieu DUSSERGEY bâtiment c , 69190 , SAINT FONS , FRANCE.

Montant (H.T.) : Indéfini.

Pas de sous-traitance.

Tribunal Administratif de Mamoudzou , Les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou , FRANCE. Tél. +33 269611856. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Fax +33 269621862.

http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

18 janvier 2021