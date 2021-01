Petite-Terre, M’tsahara, coupures d’eau en série annonce la SMAE

« SMAE – Mahoraise des Eaux informe son aimable clientèle que suite à un problème technique indépendant de notre volonté, le niveau d’eau dans les réservoirs de Pamandzi et de Labattoir est insuffisant pour permettre l’alimentation satisfaisante de certains quartiers de Petite Terre. Pour ces secteurs, la distribution d’eau est fortement perturbée. Ces perturbations pourront se traduire par une baisse de débit, et de pression voire des manques d’eau assimilables à des coupures ce jour. Sont principalement concernés, les usagers de des villages de Pamandzi, Labattoir et La vigie. Un point sur la situation sera fait à la mi-journée », indique la SMAE.

Et la Grande-Terre n’est pas épargnée par les coupures. La Mahoraise des eaux informe ainsi « qu’une interruption de la fourniture en eau potable pour cause de réparation de conduite de distribution, aura lieu le mardi 19 janvier 2021 de 09 h à 18 h au quartier Coopérative et quartier cimetière de Mtsahara Plage, dans la comme de Mtzamboro. »