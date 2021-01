Martin Meyrier nommé nouveau directeur de cabinet du recteur

Âgé de seulement 30 ans, Martin Meyrier a pourtant déjà une belle carrière de haut fonctionnaire derrière lui. Avant de poser ses valises sur l’île aux parfums, il était en effet vice-président de la région Bretagne en charge de l’économie et de l’innovation. Auparavant, et peu de temps après la fin de ses études de droit, il avait été assistant parlementaire de la députée européenne Isabelle Thomas. Il a également été directeur de cabinet au parlement européen. Une carrière publique et politique certes non spécifique au monde de l’éducation, mais qui l’a cependant amené à flirter avec certaines problématiques telles que la formation ou les constructions scolaires. « J’entre désormais dans une nouvelle maison au service du recteur. Je vais devoir faire face à des défis différents de ce dont j’ai l’habitude, impliquant près de 50% de la population mahoraise », a expliqué Martin Meyrier qui a déjà eu un aperçu du travail qui l’attend auprès de Gilles Halbout puisqu’il est arrivé à Mayotte en août dernier et avait par ailleurs déjà visité l’île au lagon auparavant dans un cadre privé.

N.G

crédit photo : David Lemort