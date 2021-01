ORGANISME ACHETEUR :

Office Culturel Départemental de Mayotte (976)

Correspondant : En-Minati MOHAMED , 8, Boulevard HALIDI SELEMANI BP 101, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Courriel : mohamed.enminati@ocd976.yt.

Site du profil d’acheteur :

https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Relance du marché Acquisition et maintenance de matériels scéniques et audiovisuels: – lots 1

Acquisition et maintenance des consoles de mixage – lots 2 Acquisition et maintenance des matériels sonorisation façade et

retour – lots 3 Acquisition des matériels d’éclairage de spectacle – lots 4 Acquisition des haut-parleurs – lots 6 Acquisition

des matériels audiovisuels

Acquisition et maintenance de matériels scéniques et audiovisuels (Relance des lots 1-2-3-4 et 6)

Type de marché : fournitures

Classification CPV : 39100000

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.

Valeur estimée hors TVA : 1185000 euros

Durée de validité des offres : 150 mois

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Acquisition et maintenance des Consoles de mixages voir ccp Informations complémentaires : Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

La prestation de maintenance du matériel est de 5 années.

Lot n° 2 : Acquisition et maintenance des matériels de sonorisation façade et retour voir ccp Informations complémentaires : Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

La prestation de maintenance du matériel est de 5 années.

Lot n° 3 : Acquisition des matériels d’éclairage de spéctacle voir ccp Informations complémentaires : Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

Lot n° 4 : Acquisition des Hauts-parleurs voir CCP Informations complémentaires : Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

Lot n° 6 : Acquisition des matériels audiovisuels voir ccp Informations complémentaires : Le délai de livraison est laissé à l’initiative du candidat, sans toutefois dépasser le délai plafond de 3 mois.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure ouverte

Renseignements complémentaires : -Relance uniquement des lots 1-2-3-4 et 6 du marché en raison d’une déclaration d’ infructuosité. Le lot 5 a été attribué. -Une avance de 30% sera accordée au titulaire pour faciliter l’exécution du marché (sous réserve de fournir obligatoirement une garantie à première demande).

Date limite de réception des offres :

Vendredi 12 février 2021 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Informations complémentaires : Office Culturel Départemental de Mayotte 8,Boulevard HALIDI SELEMANI B.P 101 , 97600

MAMOUDZOU, FRANCE.

Courriel : mohamed.enminati@ocd976.yt. URL : https://www.marches-securises.fr.

Avis de marché BOAMP n° : 21-3446 (envoyé le 11 janvier 2021).