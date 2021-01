« L’essentiel sur… », le guide de l’Insee pour comprendre Mayotte en chiffres clefs

« L’objectif est de donner un accès facilité et pédagogique au plus grand nombre aux données essentielles qui structurent la vie économique et sociale du territoire mahorais : démographie, niveau de vie et pauvreté, produit intérieur brut, niveau d’éducation, marché du travail. Dans chacune de ces thématiques, des commentaires et

graphiques simples permettent de mettre en regard la situation de Mayotte avec celle de la France métropolitaine et de chacune des régions qui la composent, mais aussi des quatre autres DOM », explique l’Insee.

« Six questions-réponses permettent d’apporter des éclairages plus spécifiques. L’internaute pourra ainsi découvrir ou redécouvrir des spécificités mahoraises sur le plan économique et social. Il pourra également consulter les rubriques afférentes des autres régions, en particulier des autres DOM pour s’informer des particularités locales et des différences entre régions », détaille encore l’institut national de statistique.