Dans le cadre du programme de mandature 2020/ 2026 de la Commune de OUANGANI, ville de 10 300 habitants, le CCAS qui a la charge de mettre en œuvre le volet « action sociale et solidarités », recrute son (sa) Directeur (trice).

Etablissement Public Administratif rattaché à la Commune de Ouangani, le CCAS est à développer et à structurer. Dans un contexte budgétaire contraint, pour privilégier la rationalisation des ressources, une mutualisation des fonctions supports (finances, ressources humaines) avec les services municipaux sera être opéré dans un premier temps, avant que le CCAS soit entièrement dans un fonctionnement autonome. Aussi, le (la) Directeur (trice) du CCAS, qui relève statutairement de l’autorité hiérarchique du Président de son Conseil d’Administration sera également, dans un premier temps, en lien fonctionnel étroit avec le Directeur général des services municipaux de Ouangani.

Dans ce cadre, vous participez à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. Vous coordonnez les services de l’action sociale et de solidarités. Vous conduisez la politique sociale et son évaluation.

MISSIONS PRINCIPALES :

Sans que cela soit exhaustif, vos principales missions sont les suivantes :

Assister le Président et les membres du Conseil d’Administration dans la gestion, et l’administration du CCAS

– Préparer et exécuter les délibérations ou tout autre acte réglementaire relatifs au CCAS et rendre compte de l’évolution de leur mise en œuvre,

– Préparer et exécuter le budget du CCAS en lien étroit avec la Direction générale des services et la Direction des finances de la commune,

– Manager le personnel du CCAS en lien étroit avec la Direction générale des services et la Direction des ressources humaines de la commune.

Organiser et mettre en œuvre la politique sociale sur le territoire

– Réaliser un diagnostic social, économique et politique du territoire,

– Analyser les besoins sociaux et la demande sociale du territoire,

– Traduire les orientations politiques en programmes et plans d’actions,

Représenter la collectivité dans des instances institutionnelles et partenariales,

– Veiller à l’articulation de la politique sociale avec les politiques publiques dans leur ensemble.

Mettre en œuvre l’offre de service sur le territoire

– Piloter les dispositifs d’action sociale sur le territoire,

– Piloter l’offre médico-sociale,

– Garantir le respect des règles de confidentialité, d’éthique et de déontologie.

Impulser une dynamique de réflexion et d’innovation en matière d’intervention sociale et médicosociale

– Accompagner la conduite de changement des pratiques d’intervention sociale,

– Veiller à la déclinaison des orientations dans les projets de service,

– S’inscrire dans la logique des appels à projets (montages des dossiers et projets de demandes des subventions – mise en œuvre et évaluation),

– Impulser et accompagner les démarches de développement social local,

– Maîtriser les enjeux et mettre en œuvre des actions liées à la maîtrise des charges eau/énergie, à la diminution des impacts économiques et sanitaires des modes de consommation et à la lutte contre les inégalités (surexposition des familles modestes aux nuisances et pollutions, aux habitats insalubres etc…)

– Impulser la mise en œuvre de la coordination des politiques d’intervention autour de la personne vulnérable,

– Développer les partenariats interprofessionnels et interinstitutionnels (jumelage et/ou coopération avec d’autres CCAS ou collectivités)

Assurer l’interface et les relations entre le CCAS, la collectivité et les institutions et services sociaux et médico-sociaux

Monter et mener à terme, en concertation avec les élus et la Direction générale de la commune un projet de construction d’un siège et de bureaux dédiés au CCAS et d’équipements de l’établissement en mobiliers et en moyens de déplacements.

RELATIONS FONCTIONNELLES :

- Les élus et membres du conseil d’administration,

– Le Directeur général des services de la commune,

– L’ensemble des services du centre communal d’action sociale

– L’ensemble des services municipaux et leurs agents,

– Les partenaires institutionnels,

– Les usagers et le public,

– Les organismes extérieurs.

COMPÉTENCES REQUISES / PROFIL RECHERCHÉ :

– Formation initiale supérieure souhaitée (bac+3 à bac+5), idéalement en lien avec les politiques sociales,

– Expérience en responsabilité d’une direction de CCAS ou en management des organisations sociales et sanitaires appréciée,

– Connaissances des techniques managériales,

– Connaissances des fondamentaux en matière de fonctionnement d’une collectivité (statut FPT, marchés publics, finances locales et comptabilité publique…),

– Connaissances de l’environnement territorial en général et du contexte de développement et d’évolution des collectivités territoriales mahoraises en particulier,

– Maitrise de la règlementation dans les domaines du social, médico-social et sanitaire,

– Connaissances des partenaires institutionnels et associatifs intervenant dans le champ de compétence d’un CCAS,

– Connaissance des dispositifs contractuels liés au domaine,

– Capacité à travailler en mode projet, en mode transversal,

– Aptitudes à la négociation, à la prise de décision,

– Sens de l’écoute, du dialogue, mais aussi capacité de persuasion et mobilisation des équipes, collègues, partenaires…,

CADRE STATUTAIRE DE RECRUTEMENT :

– Catégorie : A

– Filière : Administrative et/ou Sociale

– Cadres d’emplois : Attaché territoriaux – Assistants socio-éducatifs territoriaux ou autres cadres d’emplois équivalents

– Grades : Attaché – Assistant-socio-éducatif ou autres grades équivalents

– Quotité temps de travail : Temps plein

– Rémunération sur la grille indiciaire du grade de recrutement + régime indemnitaire selon profil et expérience du candidat retenu.

– Poste accessible aux fonctionnaires ou à défaut à un contractuel.

– A pourvoir : à partir de février 2021.

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation, au plus tard le 18 janvier 2021, à l’attention de M. le Maire de Ouangani, Président du Conseil d’Administration du CCAS – Place Zakia Madi – 97670 Ouangani ou par mail au service RH de la Mairie de Ouangani à l’adresse :

baraka.ahamada@mairiedeouangani.fr

Pour tout autre renseignement, contactez M. Assadillah ABDOURAHAMANI, Directeur général des services – assadillah.abdourahamani@mairiedeouangani.fr – 0269621530