La Ville de Mamoudzou recrute un/une directeur (trice) de la construction et de la rénovation des écoles.

• Conduite et management de projet

• Conduite de l’évaluation entre le résultat, les moyens et les besoins

• Encadrement, pilotage et coordination d’une équipe opérationnelle (chargés d’opération, responsable entretien des écoles, responsable rénovation)

• Mobilisation et mise en œuvre des projets d’investissement

• Tenue d’un tableau de bord opérationnel des projets conduits par la Direction

• Tenue d’un Plan Pluriannuel d’Investissement construction, rénovation et entretien

• Expertise et Assistance technique, administrative et juridique du Maître d’ouvrage dans le cadre des projets confiés ou non à des prestataires extérieurs

• Travail transversal avec les autres directions

• Force de proposition.

• Représentation de la commune pour les projets de construction d’établissements scolaires des maîtres d’ouvrage extérieurs

• Garant du triptyque coût, délai et qualité des ouvrages

MISSIONS :

• Conduire des diagnostics (bilans, préconisations) des projets

• Conseiller et alerter sur les risques (techniques, juridiques, financiers etc.)

• Repérer les marges de manœuvre dans la conduite de projet

• Synthétiser et planifier les demandes d’équipement des différents services

• Apporter des éléments techniques d’aide à la décision pour effectuer un choix entre plusieurs variantes, en informant sur les contraintes et impacts liés à chaque scénario

• Définir un projet de service (organisation, missions, ressources)

• Impulser une dynamique de réflexion et d’innovation dans les projets

• Accompagner une démarche de changement

• Animer des réunions de services et interservices

• Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service

• Mobiliser les compétences autour d’un projet

• Piloter, suivre et contrôler les activités des agents

• Repérer et réguler les conflits, adapter son management aux situations et aux ressources disponibles

• Développer des démarches qualité et des dispositifs d’évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus

• Veiller à faire réduire l’impact du chantier pour les habitants et les usagers

• Expertiser et analyser les rendus des différentes phases de la loi MOP dans le cadre d’études internalisées ou externalisées

• Gérer le planning global des opérations

• Analyser les coûts globaux des opérations

• Participer aux réunions et commissions portant sur les projets portés par la direction de la construction et de la rénovation d’écoles.

• Dresser un bilan d’activité de la direction chaque année

• Assurer la gestion du personnel et des services et réaliser les entretiens annuels

• Suivre les formations et habilitations des agents

• Veiller à l’application des dispositifs d’hygiène et de sécurité dans les chantiers

• Manager les acteurs des projets.

• Veiller au respect de la réglementation sécuritaire dans les établissements scolaires.

• Etablir un PPI dans le domaine de la construction, rénovation et entretien dans les écoles.

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Technique

Cadres d’emplois: Ingénieur Territoriaux

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le lundi 18 janvier 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou.

Ou par email à candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr

Le poste est à pourvoir au 1er mars 2021.