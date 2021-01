La Ville de Mamoudzou recrute un/une Responsable du service Jeunesse PIJ et CMJ. Le/la Responsable du service Jeunesse PIJ et CMJ participe aux projets ponctuels pour les besoins du Service Jeunesse : journée Carnaval, Forum des associations, commémorations.

En lien avec l’animatrice du PIJ (Point Information Jeunesse), il/elle échange des informations sur ses dossiers. En binôme, les deux agents du service jeunesse ont un niveau suffisant d’interaction et de connaissances des dossiers pour assurer le maintien des projets et des actions et l’intérim en cas de besoin.

Il/elle doit s’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques.

MISSIONS :

Placé sous l’autorité de la Directrice, le/la responsable du service jeunesse PIJ et CMJ:

• Pilote des dossiers transversaux en lien avec le secteur et en complémentarité avec l’animatrice du point information jeunesse de Passamainty,

• Impulse, organise, coordonne et évalue l’ensemble des différents projets communaux en lien avec l’éducation populaire et la citoyenneté

• Gère et aménage les espaces dédiés à l’accueil et à l’orientation des jeunes de la commune (6 à 25 ans).

• Organise les élections des conseillers (tous les 2 ans), en veillant au bon suivi de l’ensemble des étapes,

• Aide, conseille et accompagne les jeunes élus dans le montage de leurs projets et la mise en place des actions,

• Prépare et anime les réunions,

• Impulse une dynamique axée sur l’apprentissage de la citoyenneté et de l’autonomie en rendant les conseillers acteurs de leurs projets,

• Organise et gère le budget du CMJ,

• Développe et entretient des partenariats, avec l’ensemble des acteurs municipaux, institutionnels et associatifs de la Ville, afin de favoriser la mise en œuvre des projets validés par le CMJ,

• Accompagne les membres du CMJ lors de cérémonies officielles et autres manifestations,

• Assure la communication interne et externe des activités des conseillers en valorisant leurs actions,

• Met en place les outils nécessaires au suivi de l’ensemble des projets et rédige les comptes rendus et rapports d’activité du CMJ,

• Met en œuvre l’évaluation du dispositif,

• Coordonne des actions citoyennes et d’engagement,

• Coordonne, en collaboration avec le référent des Accueils de Loisirs et du Périscolaire, le dispositif UNICEF – Ville Amie des Enfants, fait le lien avec les accueils Jeunes (12 – 16 ans) des maisons de quartier,

• Promeut les dispositifs de Bourses,

• Apporte aux jeunes le soutien méthodologique nécessaire au bon déroulement de leurs projets,

• Assure un travail régulier d’échanges de pratiques et de projets communs avec les structures d’accueil Jeunes des maisons de quartier,

• Encourage et stimule les initiatives jeunes,

• Travaille en complémentarité avec le volontaire en service civique,

• Met en place les outils nécessaires au suivi de l’ensemble des projets et rédige les comptes-rendus et rapport d’activité des actions citoyennes.

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le lundi 15 février 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er mars 2021.