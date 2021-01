La Ville de Mamoudzou recrute un/une Responsable Mobilisation Fonds Européens et Financement des Projets d’investissement.

Il/elle Pilote en mode projet la conception des demandes de financements européens et leur gestion, une fois ceux-ci obtenus ; il/elle contrôle dans ce cadre la qualité et la conformité des processus aux exigences européennes.

Il/elle sensibilise les services de la collectivité aux problématiques européennes et sur les cofinancements potentiels pour les projets d’investissements municipaux.

MISSIONS :

• Sélectionner les projets d’investissements communaux éligibles aux financements européens et les proposer lors des appels à propositions et appels à projets ou en guichet ouvert tout le long du programme.

• Piloter en mode projet la conception des demandes de financements européens et leur gestion, une fois ceux-ci obtenus ; contrôler dans ce cadre la qualité et la conformité des processus aux exigences européennes.

• Représenter éventuellement la commune auprès des instances de gouvernance (comité régional de programmation, comité régional de suivi).

• Assurer la coordination budgétaire du service (préparation budgétaire, point d’entrée du service appui pour les questions relatives au budget) et la gestion des projets retenus

• Garantir le conventionnement des opérations sélectionnées : mise en place du conventionnement, suivi de l’exécution des actions conventionnées dans le cadre des visites sur place, préparation et participation à des réunions d’animation collectives dont l’objet consiste à accompagner les porteurs de projets dans la formalisation de leurs demandes de paiement ;

• Assurer le contrôle de service fait des demandes de paiement et pré mandatement : contrôle de service fait, préparation de la proposition de pré-mandatement

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administratif/ Technique

Cadres d’emplois: Attaché /Ingénieur

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le mardi 16 février 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er mars 2021.