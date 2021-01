La Ville de Mamoudzou recrute un/une Chargé (e) d’études fiscales et financières.

Il/elle réalise des analyses financières d’aide à la décision et met en place des outils nécessaires à la sécurisation des ressources de la collectivité.

Il/elle apporte son expertise sur la fiscalité et l’incidence des réformes en cours et à venir.

MISSIONS :

Fiscalité

• Assurer le suivi de la fiscalité directe et indirecte (tableaux de bord, relations avec l’administration fiscale)

• Suivre l’évolution de la fiscalité locale

• Réaliser des analyses et études d’impacts (scénarii d’évolution des taux, impact des réformes législatives : TH, valeurs locatives…)

• Organiser la CCID

• Analyse financière

• Réaliser et assurer la mise à jour d’une analyse prospective

• Proposer des scénarii d’analyse de l’évolution des ratios en fonction des indicateurs

• Assurer le suivi des relations financières avec l’EPCI (préparation budgétaire, suivi des transferts de charges)

• Suivi des fonds de concours :

• Mettre en place un tableau de bords des fonds de concours (DGF, FSRIF, FPIC)

• Veille sur la législation financière :

• Etre en alerte et assurer le suivi des évolutions législatives et des réformes en cours : loi de finances, taxe d’habitation, dispositifs de financement, fonds de concours de l’état.

• Financement des investissements :

• Assurer une fonction d’expertise et de conseil pour améliorer et optimiser le niveau de financement des opérations d’investissement

• Rechercher de nouveaux financements (financements européens, Etat, Département…)

• Instruire le montage des dossiers en lien avec le service opérationnel et le(s) financeurs et en assurer le suivi financier.

• Assurer la cohérence entre le PPI et les dossiers à constituer et garantir l’optimisation du financement des opérations.

• Etre en lien avec la mission contrôle de gestion.

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A/B+

Filière: Administrative/ Technique

Cadres d’emplois: Attaché /Ingénieur

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le mardi 15 février 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er mars 2021.