Lancement du fonds de développement social à Mayotte

Associations, CCAS, entreprises, les cibles de l’appel à projet sont aussi variées que le sont les acteurs du territoire. L’Etat et le Conseil départemental publient ce mardi les conditions de participation au Fonds de développement social (FDS) promis en 2018.

« Mayotte a connu en quelques années une véritable révolution institutionnelle et administrative en devenant le 101e département français en 2011. Ce territoire hors normes est le plus jeune et le plus pauvre de France avec la moitié de la population âgée de moins de 17,5 ans et 77 % vivant sous le seuil de pauvreté.

Le plan pour l’avenir de Mayotte de mai 2018 a permis d’engager de nombreux chantiers dans les domaines médico-sociaux et éducatifs sur le département en faveur des populations les plus fragiles. Une démarche partenariale entre l’État et le Conseil départemental a également été lancée avec le déploiement du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale au 1er trimestre 2019.

Dans ce contexte, la mesure n°17 du plan pour l’avenir de Mayotte de mai 2018 prévoit la mise en place d’un Fonds de développement social (FDS) visant à améliorer le financement de structures ou projets dans les domaines du soutien à la parentalité, de l’insertion, l’éducation et de la prévention sanitaire, des dispositifs d’accueil de la petite enfance, de l’offre culturelle et de loisir ou des services à la personne.

L’État et le Conseil départemental de Mayotte, chef de file de l’action sociale, soulignent la nécessité de renforcer la prévention sanitaire et sociale, l’offre éducative, de la petite enfance et médico-sociale sur le département.

L’année 2021 marquera la 3ème année de la démarche à travers le lancement du présent appel à projets «

Entreprises, associations, CCAS ou groupements sont éligibles à cet appel à projet. Les conditions détaillées sont à retrouver dans le document ci-joint :

