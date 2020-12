La Ville de Mamoudzou recrute un/une Chargé(e) de mission Gestion du domaine public et régies des recettes.

Le/La Chargé(e) de mission Gestion du domaine public et régies des recettes pilote les services des régies de recette ; supervise l’exécution des recettes ; assure les relations avec les services comptables de l’Etat ;

Assure le contrôle interne, la sécurisation et modernisation des processus comptables, de l’accompagnement et du conseil des services sur l’ensemble des questions comptables et sur tout ce qui relève de la qualité des comptes ;

Il/Elle organise et met en œuvre la politique tarifaire des domaines publics ; participe à la définition des orientations stratégiques en matière d’offre de service et d’équipement ; optimise et développe les activités commerciales de la collectivité dans un cadre concurrentiel ; dans le cadre de la politique de développement du patrimoine locatif des domaines publics, équipements, met en œuvre les activités de gestion locative, assure la mise à disposition des équipements, conduit et contrôle la qualité des services rendus aux usagers, locataires etc…

MISSIONS :

- En charge de gestion des domaines publics, espaces, bâtiments, infrastructures, équipements et matériels spécifiques ; participe à l’élaboration et à la mise en place de la politique de peuplement, de commercialisation, de tarification

- En charge des contrôles de l’exécution des recettes des budgets Ville, CCAS, la Caisse des Ecoles, et SRU

- Accompagne les services gestionnaires dans les exécutions de Recettes de leur budget et dans les améliorations des comptes

- Planifie et gère des actes de la gestion des locations des biens publiques,

- Gère des suivis des habilitations et agréments des structures et des capacités professionnelles des personnels régisseurs

- Assure le lien avec le comptable public sur tout ce qui relève du champ de la qualité des comptes

- Evalue de la politique tarifaire

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le dimanche 17 janvier 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er février 2021.