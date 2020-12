La Ville de Mamoudzou recrute un/une Responsable de la Restauration scolaire. Le/La Responsable de la Restauration scolaire se doit d’organiser et gérer les moyens concourant à la production et à la distribution des repas servis aux différents convives de la collectivité.

MISSIONS :

- Mettre en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de restauration scolaire

- Élaborer des diagnostics sur des commandes politiques liées à la restauration collective

- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la démarche qualité dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité

- Évaluer la qualité de la prestation et analyser les besoins et les attentes

- Assister et conseiller la direction générale et les élus

- Décliner la politique de développement durable de la collectivité en matière de restauration collective

- Développer une politique d’achat répondant aux objectifs du développement durable

- Superviser la production des prestations de restauration

- Piloter la production, la livraison et la distribution des repas dans le respect des réglementations en matière sanitaire et nutritionnelle et de la démarche qualité

- Gérer les effectifs, Gérer les commandes de repas, Contrôler les livraisons

- Vérifier les menus et leurs cycles

- Réaliser les tableaux de bord permettant de suivre la gestion de l’activité

- Définir les besoins et procéder à l’achat des biens et services nécessaires dans le respect de la réglementation des marchés publics

- Élaborer les contrats et marchés de prestation du service et suivre leur exécution

- Négocier avec les prestataires de la restauration

- Développer les filières d’approvisionnement en circuits locaux

- Élaborer des menus avec des produits de proximité issus de l’agriculture biologique et/ou durable et soutenir les filières d’approvisionnement pour introduire des produits issus de l’agriculture biologique ou durable de manière pérenne

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: B

Filière: Administrative/Technique

Cadres d’emplois: Rédacteur/Technicien

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le jeudi 21 janvier 2021 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou ou par mail candidature.drh@mairiedemamoudzou.fr.

Le poste est à pourvoir au 1er février 2021.